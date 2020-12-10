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Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak.

Sefa Şahin   | 10.12.2020
Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

Ankara

"Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.

Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.

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