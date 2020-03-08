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Çıldır Gölü turistlerin vazgeçilmez adresi oldu

Güzel havayı fırsat bilerek bölgede yoğunluk oluşturan misafirler, atlı kızakla gezintinin yanı sıra zaman zaman kar topu oynayıp halay çekerek keyifli zaman geçiriyor.

Cüneyt Çelik   | 08.03.2020
Çıldır Gölü turistlerin vazgeçilmez adresi oldu Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Kars

Kars-Ardahan sınırında bulunan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topluyor.

Ankara'dan Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi ve Ani Örenyeri'ni gezdikten sonra yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'ne gelerek keyifli zaman geçiriyor.

Turistler, buz üstünde yürüyüp atlı kızaklarla gezinti yapıyor. Güzel havayı fırsat bilerek bölgede yoğunluk oluşturan misafirler, zaman zaman da kar topu oynayıp halay çekiyor.

"Herkesi doğa harikası Çıldır Gölü'ne bekliyoruz"

Atlı kızak sahibi Ozan Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlı kızakların, Çıldır Gölü'nün simgesi haline geldiğini söyledi.

Bölgeye gelen turistlerin mutlu ayrıldığını ifade eden Karataş, şöyle konuştu:

"Göl şu anda buz pisti halinde ve burada güzel gezi turları hazırlıyoruz. Herkesi doğa harikası Çıldır Gölü'ne bekliyoruz. Hafta sonları 4 kızağımız oluyor, hafta içi de 3 atlı kızakla hizmet veriyoruz. Vatandaşlar bireysel olarak da gelip atlı kızak turu yapabilir. Atlı kızak turunun yanında Eskimo usulü balık avı yaptırıyoruz. Yerli ve yabancı misafirler burada çok güzel zaman geçiriyor. Herkesi bu doğal güzelliği görmeye davet ediyoruz."

"Gölün donması inanılmaz bir şey"

Ziyaretçilerden Şafak Ebru Kaçar ise doğa harikası Çıldır Gölü'nde kış aylarında birçok etkinliğin yapıldığını belirterek, "Çıldır Gölü, çok güzel bir doğal güzellik. Gölün donması inanılmaz bir şey. Buz üzerinde atlı kızaklarla gezmekten büyük keyif aldım. Buradan çıkan balıkların insanlara sunulması da bölgeye ayrı bir güzellik katıyor." dedi.

Misafirlerden Esma Nurtaş da göl üzerinde heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşadıklarını anlattı.

Herkesi bölgeyi görmeye davet eden Nurtaş, nadide kış turizm merkezinin, daha fazla tanıtılması gerektiğini dile getirdi.

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