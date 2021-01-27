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Casusluk iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü asker 4 şüphelinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter, gemi ve silah sistemlerine ilişkin bilgileri sızdırdıkları kaydedildi.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 27.01.2021
Casusluk iddiasıyla 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü asker 4 şüphelinin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter, gemi ve silah sistemlerine ilişkin bilgileri sızdırdıkları kaydedildi.

Teknik takiple elde edilen deliller sonucunda, "devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıklamak"la suçlanan ikisi emekli albay, biri astsubay 3 asker ile bir sivilin gözaltına alındığı operasyonun detayları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopter, gemi ve silah sistemleri bilgilerini sızdırdıklarının tespit edildiği öğrenilirken, şüpheli albayların soruşturmadan kısa süre önce emekliye ayrıldıkları ifade edildi.

Ayrıca soruşturmanın tek sivil şüphelisinin, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları gerekçesiyle 12 Ocak'ta gözaltına alınan 6 kişiden biri olduğu belirtildi.

Söz konusu şüpheli, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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