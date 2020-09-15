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ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında 8'i aktif görevde olan ByLock kullanıcısı 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Cankut Taşdan, Cemil Murat Budak   | 15.09.2020
ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindenki öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütle ilişkileri tespit edilen 8'i halen görevde olan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlılardan 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

Zanlıların, ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içersinde halen aktif olarak faaliyet gösterdikleri ve FETÖ'ye eleman temin etmeye çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

Firarilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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