Euro
8.78
Dolar
7.37
BIST 100
1,562.96
Altın
1,724.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli, emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalandı.

Muhammed Boztepe   | 18.03.2021
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik." şeklindeki açıklamasının ayrıntıları belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada Suriye uyruklu E.K. yaralı, M.K. ise sağ yakalandı.

Şüphelilerin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'den AstraZeneca'ya uyarı mektubu hazırlığı
Almanya'da Kovid-19'dan vefat eden Erzurumlu halk ozanı Yusuf Polat son yolculuğuna uğurlandı
Aşı olanlarda güçlü antikor üretimi için 'düzenli ve kaliteli uyku' şart
Kovid-19 salgınında yaşlı sağlığının korunmasında hem fiziksel hem psikolojik destek önem taşıyor
Kovid-19 aşısı yaptıranlara 'düzenli uyku' önerisi

Benzer haberler

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalandı