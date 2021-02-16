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Türkiye

Bursa-Yalova kara yolu tipi nedeniyle ağır taşıtların geçişine kapatıldı

Bursa-Yalova kara yolunda etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır taşıtların geçişine izin verilmiyor.

Musa Öztürk,Büşra Nur Yılmaz   | 16.02.2021
Bursa-Yalova kara yolu tipi nedeniyle ağır taşıtların geçişine kapatıldı Fotoğraf: Musa Öztürk/AA

Bursa

Bölgede 3 gündür devam kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bursa-Yalova kara yolu tipi nedeniyle ağır taşıtların geçişine kapatıldı

Bursa-Yalova kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle karşılıklı olarak, ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

Süpürgelik mevkisinde yoğun olan yağıştan dolayı karayolları ekiplerince güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

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