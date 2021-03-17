Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 5'i daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal
Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsleri seferlerinden 5'i daha olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.30 ve 17.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Deniz otobüslerinin 07.00-14.00 saatlerindeki 7 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.