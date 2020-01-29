Euro
6.55
Dolar
5.95
BIST 100
120,303.70
Altın
1,571.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. Mustafapaşa Mahallesinde bir binada vatandaşlar eşyalarını çıkarmaya çalışırken binanın sallandığını söyleyerek panik yaşadı. Vatandaşlar binadan güvenli bir şekilde çıkarıldı
logo
Türkiye

Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ'den yargılanan Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında verilen mahkumiyet kararını hukuka uygun buldu.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 29.01.2020
Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılanan eski Boydak Holding yöneticilerine verilen mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince yerinde bulundu.

"Silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlarından yargılanan sanıklar hakkında Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hüküm, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından karara bağlandı.

Kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı vurgulandı.

Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu bildirildi.

Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerin yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi.

Bu nedenle sanık ve avukatlarının istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı anlatılan kararda, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi.

Ceza Dairesi, gerekçeli kararla sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Hüküm

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince 12 Temmuz 2018'de görülen karar duruşmasında, eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verildi.

Heyet, sanık Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca sanıklar Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas, Bekir ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ'ın, kayyum yetkilerinin devredildiği TMSF tarafından yönetilen holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesini kararlaştırdı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları

Benzer haberler

Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti

Boydak Holding yöneticilerine FETÖ'den mahkumiyet kararı istinaftan geçti

Alman hükümeti FETÖ konusunda cevap vermekten kaçınıyor

MİT'in Kosova'da yakalayıp Türkiye'ye getirdiği FETÖ üyesi Hasan Hüseyin Günakan'a hapis

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Başkentteki FETÖ operasyonunda 21 gözaltı kararı

Başkentteki FETÖ operasyonunda 21 gözaltı kararı
FETÖ'nün sözde 'Malezya ülke imamı' Ahmet K. ile eşi tutuklandı

FETÖ'nün sözde 'Malezya ülke imamı' Ahmet K. ile eşi tutuklandı