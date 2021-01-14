Euro
8.99
Dolar
7.38
BIST 100
1,560.26
Altın
1,839.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Bolu'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Bolu'da etkili olan kar yağışının ardından doğada yiyecek bulamayan yabani hayvanlar için belli noktalara yem bırakıldı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 14.01.2021
Bolu'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Bolu

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kar yağışının etkili olduğu Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, kar yağışının ardından yabani hayvanların aç kalmaması için çalışma yaptı.


Kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetre olduğu bölgeye arazi araçlarıyla gelen ekipler, yabani hayvanlar için doğaya 75 kilo saman ve 100 kilo besi yemi bıraktı.

Ekipler Abant, Gölcük, Aladağ, Gerede ve Mengen bölgelerinde de yabani hayvanlar için yemleme çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanı Koca: Birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti
Sinovac: Kovid-19 aşısının etkisi enfeksiyon riski yüksek gruplarda denendiği için 'düşük' çıktı
Malezyalılar yeniden uygulamaya giren sokağa çıkma yasağına alışmaya çalışıyor
Moskova'da Kovid-19 tedbirlerinin süresi 21 Ocak'a uzatıldı

Benzer haberler

Bolu'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Bolu'da yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Bolu'da sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan milyonlarca araç geçti

Bakan Karaismailoğlu: Mart ve ekim ayları arasında yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yaptık

Bakan Karaismailoğlu: Mart ve ekim ayları arasında yaklaşık 7 milyar dolarlık yatırım yaptık
'Tabiatın kalbi' Bolu salgın sürecinde de doğaseverlerin gözdesi oldu

'Tabiatın kalbi' Bolu salgın sürecinde de doğaseverlerin gözdesi oldu