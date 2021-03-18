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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düşüyor

Mehmet Emin Gürbüz,Ömer Ürer   | 18.03.2021
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düşüyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kaynaşlı gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler arası, Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bıçkıyanı ve heyelan mıntıkalarında, aralıklarla kar yapışı ve sis görülüyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşerken, Karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.


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