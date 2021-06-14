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Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında bir teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 14.06.2021
Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında bir terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığndan yapılan açıklamada, Bitlis-Merkez ilçe Aşağıbalcılar köyü kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bir teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların sürdüğü vurgulandı.

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