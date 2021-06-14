Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında bir terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında bir teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığndan yapılan açıklamada, Bitlis-Merkez ilçe Aşağıbalcılar köyü kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bir teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonların sürdüğü vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.