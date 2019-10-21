Euro
6.47
Dolar
5.79
BIST 100
98,415.34
Altın
1,491.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'da HDP'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar ve Bismil Belediye başkanları gözaltına alındı.

Hasan Namlı   | 21.10.2019
Biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Diyarbakir

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz ve Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz, gözaltına alındı.

Mızraklı'nın jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

Biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Biri görevden alınan 3 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'liler Diyarbakır annelerinin oturma eylemini engellemek istedi

HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı tutuklandı

Yağmura rağmen evlat nöbetini sürdürdüler

Yağmura rağmen evlat nöbetini sürdürdüler

Srebrenitsa annelerinden Diyarbakır annelerine destek

Srebrenitsa annelerinden Diyarbakır annelerine destek
'Çocuğumu okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı'

'Çocuğumu okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı'