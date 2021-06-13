Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü 2 kişi yakalandı
Bingöl'de terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı.
Bingöl
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan haklarında 4 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü 2 zanlı operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.