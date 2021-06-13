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Türkiye

Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü 2 kişi yakalandı

Bingöl'de terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü yakalandı.

Rıdvan Korkulutaş   | 13.06.2021
Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü 2 kişi yakalandı

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan haklarında 4 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan terör örgütü PKK/KCK hükümlüsü 2 zanlı operasyonla yakalandı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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