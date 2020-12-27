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Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Ferdi Türkten   | 27.12.2020
Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada komandoların, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

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