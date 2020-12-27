Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 15 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Ankara
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada komandoların, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır bir darbe daha indirdiği belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı için güneyden sızma girişiminde bulunan 15 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.