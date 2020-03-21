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Bankacılardan emeklilere dolandırıcı uyarısı

Bankacılar, dolandırıcıların emeklilerin maaş promosyonuna göz diktiğini, son günlerde banka çalışanı gibi telefonla arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığını belirtti.

Murat Birinci   | 21.03.2020
Bankacılardan emeklilere dolandırıcı uyarısı

İstanbul

Bankacılar, emekli maaş promosyonu alan müşterileri dolandırıcılara karşı uyardı.

Teknolojinin hayatın her alanına girmesi ve sosyal medya kullanımının artmasıyla dolandırıcılar da farklı tekniklerle insanların güvenini istismar ediyor.

Dolandırıcılar, "kredi kartı aidat iadesi", "kredi masraf iadesi", "uygun kredi kullandırımı", "hediye kazandınız" gibi bankalara ait izlenimi veren SMS'ler gönderiyor ya da sosyal medyada promosyonlu içerik üretiyor.

Bankacılılar, son dönemde internette, sosyal medyada kamu kurumlarının ya da özel şirketlerin logolarının da taklit edilmesiyle dolandırıcılık yapıldığını ve bu konuda çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Şimdi de dolandırıcıların emeklilerin maaşlarına ve maaş promosyonuna da gözlerini diktiğini vurgulayan bankacılar, son günlerde banka çalışanı gibi arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığını söyledi.

Bankacılar, dolandırıcıların "Biz bankadan arıyoruz, emekli maaşınızı, promosyonunuzu evinize getireceğiz. Bunun için TC kimlik numaranızı, banka hesap numaranızı, banka kartı ve kredi kartı şifrenizi öğrenmeliyiz." ifadeleri kullandıklarını kaydetti.

Söz konusu bilgilerin bankalarda mevcut olduğunu ve böyle bir aramanın yapılmadığını vurgulayan bankacılar, mağduriyetlerin ortaya çıkmaması ve kötü bir sonuçla karşılaşılmaması hususunda başta emekliler olmak üzere müşterilerini bankadan arıyoruz diyerek özel bilgilerini isteyen dolandırıcılara karşı uyardı.

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