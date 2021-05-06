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Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Mustafa Bikeç   | 06.05.2021
Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balikesir

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 30 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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