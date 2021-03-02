Euro
8.90
Dolar
7.36
BIST 100
1,528.82
Altın
1,733.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Bakan Varank: Muhalif olma çabası; iktisatçıların tarafsızlığını değil, temel veri okuma yeteneklerini de öldürüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini belirterek, "Muhalif olma çabası; iktisatçıların yalnızca tarafsızlığını değil, temel veri okuma yeteneklerini de öldürüyor" dedi.

Enes Duran   | 02.03.2021
Bakan Varank: Muhalif olma çabası; iktisatçıların tarafsızlığını değil, temel veri okuma yeteneklerini de öldürüyor Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, büyüme verilerine ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Öncelikle yanlış bilgilerin düzeltilmesi gerektiğini belirten Varank, "Muhalif olma çabası; iktisatçıların yalnızca tarafsızlığını değil, temel veri okuma yeteneklerini de öldürüyor. Yatırımlar azalmıyor, güçlü bir şekilde artıyor. 4. çeyrek itibarıyla sadece inşaat yatırımlarında gerileme varken makine teçhizat yatırımları yüzde 38, diğer aktifler ise yüzde 16 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Varank, toplam iş gücündeki hizmet sektörleri kaynaklı azalmanın doğru olduğunu, ancak imalat sanayisinde çalışan başına katma değerin diğer sektörlere göre çok daha yüksek olduğunu ifade ederek, istihdamın imalat sanayisinde artmasının, toplam verimliliği istihdam artışından daha fazla artıracağını bildirdi.

Türkiye'nin teknolojideki başarılarını, özellikle de savunma sanayisinde gerçekleştirdiği atılımı görmek için yabancı yayınları okumanın yeterli olacağını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bu başarıyı dahi kabullenememek; bilgisizlik değil, apaçık hazımsızlıktır... Son olarak, dış ticaret tüm dünyada geriledi, Dünya Ticaret Örgütü yüzde 9,2'lik daralma öngörüyor. Ülkemizin bundan etkilenmemesi elbette mümkün değil. İşte tüm bunlara rağmen Türkiye 2020'yi büyüme ile kapatan nadir ülkelerden biri oldu. İnşallah önümüzdeki dönemde, çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye de devam edecek!"


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 514 bin 660'a yükseldi
Avrupa'da yaşanan aşı tedariki sorunu Slovakya, Çekya ve Avusturya'yı farklı arayışlara itti
Irak'ta ilk Kovid-19 aşısı yapıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 1 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Bakan Varank: Muhalif olma çabası; iktisatçıların tarafsızlığını değil, temel veri okuma yeteneklerini de öldürüyor

Bakan Varank: Muhalif olma çabası; iktisatçıların tarafsızlığını değil, temel veri okuma yeteneklerini de öldürüyor

Bakan Koca: Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İnsan Hakları Eylem Planı yeni anayasa yolunda atılmış kritik bir adımdır

Twitter Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış içeriklerin paylaşımını önlemek için çalışma başlattı

Twitter Kovid-19 aşılarıyla ilgili yanlış içeriklerin paylaşımını önlemek için çalışma başlattı
Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı

Sağlık Bakanı Koca illerin risk kategorilerini belirlemede dikkate alınan faktörleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: G-20 ülkeleri içinde Çin'le birlikte büyüme kaydeden ülke olduk