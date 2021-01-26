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Bakan Soylu: Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Muhammed Boztepe   | 26.01.2021
Bakan Soylu: Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadesini kullandı.

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