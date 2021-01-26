Bakan Soylu: Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadesini kullandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız." ifadesini kullandı.
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