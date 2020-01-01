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Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, başkentte dünyaya gelen yeni yılın ilk bebekleri "Yağız Ege" ve "Büşra"ya altın taktı.

Fırat Taşdemir   | 01.01.2020
Bakan Selçuk'tan yeni yılın ilk bebeklerine ziyaret Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebekleri "Yağız Ege" ve "Büşra"yı hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğumla ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Büşra Şahin'i ziyaret eden Bakan Selçuk, "Yağız Ege" adı verilen bebeğin sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam geçirmesini temenni etti.

Baba Oğuzhan Şahin'le de görüşen Selçuk, kucağına aldığı bebeğe altın taktı.

Daha sonra dördüncü çocuğunu dünyaya getiren anne Seçil Tetik'i ziyaret eden Selçuk, ailenin isteği üzerine kız bebeğe "Büşra" ismini verdi.

Baba Abdullah Tetik'le de bir süre sohbet eden Selçuk, kız bebeğe altın taktı.

Selçuk, daha sonra "Suda Doğum Ünitesi"ne giderek, hastane çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

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