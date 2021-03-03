Bakan Koca: Sinovac aşısında genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor
Bakan Koca, Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçlarının bugün açıklandığını belirterek, "Genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz 3 sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz III sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik %83,5 ve hastaneye yatışları %100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde. pic.twitter.com/AmTfnfa6Oa— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 3, 2021
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.