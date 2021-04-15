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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, ortak basın toplantısı düzenliyor
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Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye- Yunanistan ilişkilerine ilişkin, "Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır." dedi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 15.04.2021
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "(Yunanistan'la) Sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye- Yunanistan ilişkilerine ilişkin, "Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "(Türkiye-Yunanistan) Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır." şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise konuşmasında, "Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz." dedi.

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