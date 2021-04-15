Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye- Yunanistan ilişkilerine ilişkin, "Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "(Yunanistan'la) Sorunların yapıcı diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyoruz." dedi.
Türkiye- Yunanistan ilişkilerine ilişkin, "Oldu bitti ve provokatif söylemlerden uzak durulmalıdır." ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "(Türkiye-Yunanistan) Her iki ülke içindeki azınlıkların huzur içinde olması bizlerin yararınadır, olumlu yansımaları olacaktır." şeklinde konuştu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise konuşmasında, "Türkiye'yle birlikte ekonomi alanında pozitif gündem oluşturabileceğimize inanıyoruz." dedi.
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