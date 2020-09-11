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AYM şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanun hükmünü iptal etti

Anayasa Mahkemesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda yer alan "Şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünü Anayasa'ya aykırı buldu.

Aylin Dal,Kemal Karadağ   | 11.09.2020
AYM şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanun hükmünü iptal etti

Ankara

Manisa 1. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 22'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "… ve şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez." ibaresinin iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu. 

Başvuruyu dünkü gündem toplantısında esastan görüşen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

Kanunun, toplantı ve gösteri yürüyüşü için yasak yerleri belirleyen 22. maddesinde, "...şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez." ibaresi yer alıyordu.

AYM Genel Kurulunun oy çokluğuyla aldığı iptal kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.

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