Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu
AA'nın haziran ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Ankara
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 21, yaşam kategorisinde 47 ve spor kategorisinde 13 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
Haber kategorisi birincisi
Yetim ve mülteci çocuklara oyuncak -Hatay'da, Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde başlatılan İyilik Gemisi Projesi kapsamında üretilen örgü oyuncaklar, Türkiye'deki yetimler ile Suriye'deki mülteci kamplarında yaşayan çocuklara hediye ediliyor.
Yaşam kategorisi birincisi
Danayı emziren at -Sivas'ın Zara ilçesinde bir danayı emziren at, görenleri şaşırtıyor. İlçeye bağlı Yayıközü köyü Oluklu Yaylası'nda köy muhtarı Abdullah Solak'a ait annesi olmayan danayı "Aktolgalı" isimli at emziriyor.
Spor kategorisi birincisi
Lastiklerden voleybol sahası -Siirt'te bir grup çocuk, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynayarak stres atıyor. Sahaya karton döşeyerek düşme anında dikenlerden korunmaya çalışan çocuklar, alanda sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak voleybol oynuyor, eğlenceli vakit geçiriyor.
İstilacı tür "esrarengiz fareler" doğa dostu çıktı -Ana vatanları Güney Amerika olan, halk arasında "koypu" ve "esrarengiz fare" olarak bilinen ve istilacı olarak kabul edilen su maymunları, yerleştikleri Iğdır'da doğaya zarar vermeden yaşıyor. (Hüseyin Yıldız)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.