Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu
AA'nın mayıs ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Ankara
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 41, yaşam kategorisinde 58 ve spor kategorisinde 13 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
Haber kategorisi birincisi
Terörle mücadeleye devam -Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'nda görev yapan Mehmetçik, zorlu arazi ve iklim şartlarına rağmen terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdü.
Yaşam kategorisi birincisi
Marmaris'te koronavirüs sessizliği -Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına yurt genelinde kısmen uyuldu. Muğla Marmaris'te bazı yat sahipleri alargada izole olmayı tercih etti.
Spor kategorisi birincisi
Engelli haltercinin azmi -Bedensel engelli halterci Muhammet Kaan Aktürk, Türkiye'de elde ettiği başarılarını uluslararası organizasyonlarda sürdürmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de evinde kendi ürettiği antrenman metotlarıyla çalışmaya devam etti.
Kışı Eber Gölü'nde geçiren flamingolar güzellikleriyle ilgi çekiyor -Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki Eber Gölü'nde kışı geçiren flamingolar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. (Canan Tükelay)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.