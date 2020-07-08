Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir
Alınan bilgiye göre, Aslan Burnu açıklarında 2 can salında sığınmacıların olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.
Yardım bekleyen 26 sığınmacı, kıyıya getirildi.
Sığınmacıların Türk kara sularına itildiği öğrenildi
Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenildi.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.