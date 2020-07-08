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Türkiye

Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.

Halil Fidan   | 08.07.2020
Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Alınan bilgiye göre, Aslan Burnu açıklarında 2 can salında sığınmacıların olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Yardım bekleyen 26 sığınmacı, kıyıya getirildi.

Sığınmacıların Türk kara sularına itildiği öğrenildi

Sığınmacıların Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği öğrenildi.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.




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