Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu
AA'nın nisan ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.
Ankara
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 60, yaşam kategorisinde 39 ve spor kategorisinde 6 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.
Haber kategorisi birincisi
Polislerin iftarı -İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tunalı Hilmi Caddesi girişinde denetim yapan polis memurları, ilk iftarlarını görevleri başında kumanya ile açtı.
Yaşam kategorisi birincisi
Tarihi Palu Köprüsü -Kışı geçirdikleri Güneydoğu'dan havaların ısınmasıyla 300-400 kilometre uzaklıktaki Bingöl ve Erzurum'da yaylalara doğru yola çıkan göçerler, yüzyıllardır tarihi Palu Köprüsünden geçiyor. Sürülerin Murat Nehri üzerindeki köprüden geçişi görsel şölen oluşturuyor.
Spor kategorisi birincisi
Değirmende halter çalışması -Milli halterci Ayşegül Çakın, Avrupa Şampiyonası'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ailesine ait değirmende hazırlanıyor.
Çam kese böceklerinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu -Muğla'da çam kese böceği sürüsünün kelebeğe dönüşmek için sıra halinde yolculuğu, ilginç görüntüler oluşturdu. (Ali Rıza Akkır)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.