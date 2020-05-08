Euro
7.70
Dolar
7.11
BIST 100
98,555.93
Altın
1,722.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Türkiye

Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

AA'nın nisan ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.

Özgür Güz   | 08.05.2020
Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

Ankara

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılan oylamada, haber kategorisinde 60, yaşam kategorisinde 39 ve spor kategorisinde 6 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafı" ile 5 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.

Haber kategorisi birincisi

Polislerin iftarı -İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tunalı Hilmi Caddesi girişinde denetim yapan polis memurları, ilk iftarlarını görevleri başında kumanya ile açtı.

Yaşam kategorisi birincisi

Tarihi Palu Köprüsü -Kışı geçirdikleri Güneydoğu'dan havaların ısınmasıyla 300-400 kilometre uzaklıktaki Bingöl ve Erzurum'da yaylalara doğru yola çıkan göçerler, yüzyıllardır tarihi Palu Köprüsünden geçiyor. Sürülerin Murat Nehri üzerindeki köprüden geçişi görsel şölen oluşturuyor.

Spor kategorisi birincisi

Değirmende halter çalışması -Milli halterci Ayşegül Çakın, Avrupa Şampiyonası'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ailesine ait değirmende hazırlanıyor.

Çam kese böceklerinin kelebeğe dönüşüm yolculuğu -Muğla'da çam kese böceği sürüsünün kelebeğe dönüşmek için sıra halinde yolculuğu, ilginç görüntüler oluşturdu. (Ali Rıza Akkır)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu ve 3 metre mesafe kuralı getirildi
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 6 bin 541'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 52 bini geçti
Anneler Günü çiçek üreticisine Kovid-19 sürecinde 'ilaç' gibi geldi
Pakistan'da Kovid-19 ölü ve vaka sayıları 12 günde 2 katını aştı

Benzer haberler

Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu

Ayın Fotoğrafları ve Videosu belli oldu