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Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, askeri birliklerde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, koğuşların sıkça havalandırıldığını ve personelin ateşinin düzenli olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 01.05.2020
Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, askeri birliklerde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, koğuşların sıkça havalandırıldığını ve personelin ateşinin düzenli olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, birliklerdeki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

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