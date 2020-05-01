Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, askeri birliklerde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, koğuşların sıkça havalandırıldığını ve personelin ateşinin düzenli olarak ölçüldüğünü bildirdi.
Ankara
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Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, askeri birliklerde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, koğuşların sıkça havalandırıldığını ve personelin ateşinin düzenli olarak ölçüldüğünü bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, birliklerdeki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin fotoğraflara yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.