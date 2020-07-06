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Dünya, Koronavirüs

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 79 kişi hayatını kaybetti

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 79 artarak 3 bin 422'ye yükseldi.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 06.07.2020
Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 79 kişi hayatını kaybetti

İstanbul

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 79 artarak 3 bin 422'ye yükseldi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 79 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 969 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 422'ye, vaka sayısının da 76 bin 222'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 512 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 21 bin 238'e ulaştığı aktarıldı.

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