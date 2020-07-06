Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 79 kişi hayatını kaybetti
Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 79 artarak 3 bin 422'ye yükseldi.
İstanbul
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 79 artarak 3 bin 422'ye yükseldi.
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 79 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 969 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.
Böylece virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 422'ye, vaka sayısının da 76 bin 222'ye çıktığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 512 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 21 bin 238'e ulaştığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.