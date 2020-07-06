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Dünya, Koronavirüs

Beyaz Saray: Kovid-19 bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız

Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, yeni tip koronavirüsün, bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız, ülkedeki ölüm oranının ise oldukça düşük olduğunu söyledi.

Dildar Baykan   | 06.07.2020
Beyaz Saray: Kovid-19 bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, ülkede son dönemde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı "Bağımsızlık Günü" konuşmasını değerlendirdi.

Trump'ın açıklamasının son derece "birleştirici ve kapsayıcı" olduğuna işaret eden McEnany, "Dünyanın geri kalanından da bizim değerlerimize saygı duymalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın ülkede, Kovid-19'un bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için "zararsız" olduğunu savunmasına ilişkin McEnany, "Trump'ın bu açıklaması, bilimsel gerçeklere dayanıyordu. Bu ülkede ölüm oranı, Avrupa'daki bazı ülkelere kıyasla çok düşük." diye konuştu.

McEnany, "Trump salgını küçümsemiyor aksine gayet ciddiye alıyor." dedi.

Trump da basına yüklendi

ABD Başkanı Trump ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, basının Kovid-19 salgınına ilişkin haberlerini eleştirdi.

Kovid-19 için "Çin virüsü" ifadesini kullanan Trump, "Çin virüsü kaynaklı ölümler, yüzde 39 düştü, test sistemimiz ise dünyada lider konumda. Peki neden yalancı basın bunları haber yapmıyor? Bunun tek bir nedeni var çünkü onlar yalancı basın." değerlendirmesinde bulundu.

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