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Suriye sınırında tespit edilen 7 antitank mayını imha edildi

Şanlıurfa'nın Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde 7 antitank mayını imha edildi.

Muhammed Boztepe   | 06.07.2020
Suriye sınırında tespit edilen 7 antitank mayını imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimizin (ÖMAT), Suruç Şehit Er Emrah Çalkın ile Kilis Şehit Er Kemal Yanık Hudut Karakolları sorumluluk bölgelerinde yaptıkları mayın/EYP aramasında, 7 antitank mayını tespit edilerek imha edildi." bilgisi verildi.

Öte yandan Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşılan videoda mayınların imha edilme görüntüleri yer aldı.

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