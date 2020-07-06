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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 920'ye yükseldi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 920'ye çıktı.

Yusuf Özcan   | 06.07.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 920'ye yükseldi

Paris

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 176 artışla 203 bin 487'ye ulaştı. Son 3 günde 27 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 920'ye yükseldi. 

Kovid-19 nedeniyle 548'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 850 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 77 bin 319 oldu. Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 89 gündür düşüyor.

Ülkede Kovid-19'a ilişkin güncel veriler artık cumartesi ve pazar günleri açıklanmıyor.

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