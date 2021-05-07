Euro
10.02
Dolar
8.24
BIST 100
1,441.33
Altın
1,831.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı
logo
Türkiye

Arıza nedeniyle denizin ortasında kalan lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde illegal yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen, lastik botlarında yaşanan arıza nedeniyle yakalandı.

Meriç Ürer   | 07.05.2021
Arıza nedeniyle denizin ortasında kalan lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ve teknik arıza nedeniyle yardım talebinde bulunulduğu bilgisi aldı.

Bölgeye giden ekipler 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa yurt dışından gelenlere karantina zorunluluğu listesine Türkiye dahil 7 ülkeyi ekledi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'ta Kovid-19'dan ölen 750 kişinin cesedinin soğutucu kamyonlarda bekletildiği ortaya çıktı
Türkiye'de 20 bin 107 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

Arıza nedeniyle denizin ortasında kalan lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Arıza nedeniyle denizin ortasında kalan lastik bottaki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
BM, Libya açıklarında son bir kaç günde 172 düzensiz göçmenin yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirdi

BM, Libya açıklarında son bir kaç günde 172 düzensiz göçmenin yaşamını yitirmiş olabileceğini bildirdi
Libya açıklarında lastik botun batması sonucu en az 100 göçmen öldü

Libya açıklarında lastik botun batması sonucu en az 100 göçmen öldü