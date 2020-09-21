Euro
8.97
Dolar
7.64
BIST 100
1,087.03
Altın
1,904.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Antalya Kovid-19 döneminde en çok tercih edilen turizm şehirlerinden oldu

Antalya Valisi Yazıcı, 5-10 bin seviyelerinde başlanan günlük gelen yabancı turist sayısında 40 binli rakamlara ulaşıldığını açıkladı.

Mustafa Çiftçi   | 21.09.2020
Antalya Kovid-19 döneminde en çok tercih edilen turizm şehirlerinden oldu

Antalya

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde en çok tercih edilen turizm şehirlerinden biri olarak öne çıkan kente günlük gelen yabancı turist sayısının 40 binli rakamlara ulaştığını bildirdi.

Vali Yazıcı, makamında ağırladığı Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'nin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, salgın sürecinin sona ermesinin ardından Antalya'nın yeniden milyonlarca turisti ağırlayacağını söyledi.

Kovid-19 tedbirlerinin alındığı kentte, otellerin ve turizm tesislerinin de yurt dışından gelen misafirlere açıldığına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Turizm Bakanlığı Sertifikasyon Belgelerimiz ve otellerde oluşturduğumuz standartlar sayesinde, dünyanın başka şehirlerine turistik amaçlı gitmeyenler, Antalya'mızı tercih etti. Bu süreçte en çok tercih edilen turizm şehirlerinden biri olduk. 5-10 bin seviyelerinde başladığımız yabancı turist sayısında günlük 40 bin rakamlarına ulaştık. Hafta sonları ise bu rakam 45 bin rakamına ulaşmaktadır. Bu rakamlar geçen yıla oranla tabi ki düşük, eylül ayı rakamlarımız ise geçen yılın eylül ayına göre benzerlik göstermektedir. İnşallah bu sürecin sonunda geçmiş yıllardaki rakamları tekrar yakalayıp, daha da fazla yabancı turist sayısına ulaşacağız."

Büyükelçi Maki ise salgın öncesi Helsinki-Antalya ve Gazipaşa havalimanlarında, yaz ve kış sezonlarında direk uçuşların olduğunu hatırlatarak, salgın dolasıyla bu uçuşların askıya alındığını ifade etti.

Yaklaşık 3 bin civarı Finli vatandaşın Alanya ve Side'de yaşamayı tercih ettiğini belirten Ari Maki, tekrar uçuşların başlamasıyla bu rakamların daha da artacağını tahmin ettiğini kaydetti.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı
Lufthansa uçak filosunu küçültecek, daha fazla çalışanın işine son verecek
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 204 bin 126'ya yükseldi
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki artış 77 belediyede serbest dolaşıma kısıtlama getirdi

Benzer haberler

Antalya Kovid-19 döneminde en çok tercih edilen turizm şehirlerinden oldu

Antalya Kovid-19 döneminde en çok tercih edilen turizm şehirlerinden oldu

D-8 ülkelerinin turizm gelirini ve turist sayısını artıracak iş birliği

Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi'nin cinsel taciz suçlamasıyla geri çağrıldığı iddiası

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme izlendi
Turizmciler Kovid-19 vakalarında turizm kaynaklı bir artış olmamasının mutluluğunu yaşıyor

Turizmciler Kovid-19 vakalarında turizm kaynaklı bir artış olmamasının mutluluğunu yaşıyor
'Turizmin başkenti' Antalya 170 ülkeden 2 milyon misafiri ağırladı

'Turizmin başkenti' Antalya 170 ülkeden 2 milyon misafiri ağırladı