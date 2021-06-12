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Ankara'nın bazı bölgelerine sağanak ve dolu etkili oldu

Başkentin bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yenimahalle'de yaklaşık 15 dakika süren dolu, çevreyi beyaza bürüdü.

Fırat Taşdemir   | 12.06.2021
Ankara'nın bazı bölgelerine sağanak ve dolu etkili oldu

Ankara

Kentin özellikle batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi.

Yenimahalle'de yaklaşık 15 dakika süren dolu, çevreyi beyaza bürüdü. Dolunun ardından başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açtı.

Şehrin çeşitli bölgelerinde yağmur aralıklarla sürüyor.

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