Euro
8.88
Dolar
7.48
BIST 100
1,102.70
Altın
1,940.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi’nin mezuniyet töreninde konuşuyor. Polatlı'da toz bulutu hızla ilerliyor
logo
Türkiye

Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 12.09.2020
Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı Fotoğraf: Esra Hacioğlu/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürülüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Genel Müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 345 bini aştı
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 60 bine yaklaştı
'Sağımda solumda entübe olup ölen hastaların son anlarını gördüm, korkunçtu'
AVM ve mağazalarda Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir 'ürünle temastan kaçınma'

Benzer haberler

Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Ankara için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Çocukluk hayalini ata tohumlarıyla gerçekleştirdi

Ankara'da Kovid-19 denetimleri

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı
Ankara Valiliğinden raylı sistemlerde yolcu taşıma kararı

Ankara Valiliğinden raylı sistemlerde yolcu taşıma kararı
'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan 8 ayda 7 milyon araç geçti

'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan 8 ayda 7 milyon araç geçti