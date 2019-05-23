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Altun'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada yeni askerlik sistemine ilişkin bir video paylaştı.

Aynur Ekiz,Ferdi Türkten   | 23.05.2019
Altun'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki hesabından yeni askerlik sistemine ilişkin bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Yeni askerlik sistemiyle askerlik sürelerinde eşitlik sağlanacak. Eğitimli insan kaynağı etkin ve verimli kullanılacak. Zorunlu askerlikte başarılı olanlar TSK'de istihdam edilebilecek. Bedelli askerlik kalıcı hale gelecek. En önemlisi TSK profesyonelleşecek." ifadelerini kullandı. 

Mehmetçik görüntülerinin yer aldığı video "Yeni askerlik sisteminde amaç ne?" sorusuyla başlıyor ve amaçlar şöyle sıralanıyor:

- Askerlik yükümlülerinin hizmet sürelerinde eşitlik

- Asker alma kanunundaki eğitimli-eğitimsiz ayrımına sebep olan sistemin ortadan kaldırılması

- İnsan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması

- Öğrenim hakkının askerlik nedeniyle kesintiye uğramaması

- Zorunlu askerlik görevinde başarılı olanların TSK'de istihdam edilmesi

- Bedelli askerlik sisteminin kalıcı hale getirilmesi

- TSK'nin profesyonelleşmesi

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