Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Erdoğan ile Salih bölgesel meseleleri görüşecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Irak Cumhurbaşkanı Salih, Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir araya gelecek, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacaktır." açıklamasında bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Konuk Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelecek, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, bugün akşam saatlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 28 Mayıs 2019
Konuk Cumhurbaşkanı, sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ile İstanbul Vahdettin Köşkünde biraraya gelecek, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacaktır.
Altun, Twitter hesabından Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili paylaşımda bulundu.
Salih'in bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini belirten Altun, "Konuk Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelecek, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınacaktır. Görüşmenin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi, Sayın Berham Salih ve muhterem eşlerini iftar programında ağırlayacaklardır." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.