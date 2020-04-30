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İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara yönelik soruşturma

İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi, emniyetten ayrıldı.

Halil Demir   | 30.04.2020
İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlara yönelik soruşturma

İstanbul

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyetten ayrıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince aranarak ifade vermeleri için çağırılan Cumhuriyet gazetesinin Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık, sabah saatlerinde avukatlarıyla birlikte emniyete gelmişti.

İfade işlemleri tamamlanan Özbey, Büyüktaş, Ocak ve Arık, Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesinden ayrıldı.

Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının bazı basın yayın organlarında yayınlanarak "terör örgütlerine hedef göstermek" suçu işlendiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Fahrettin Altun'un, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında yer alan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiraladığı araziye yerleştirilen modüler çardağın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddiasının yer aldığı haberde, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı kullanılmıştı.

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