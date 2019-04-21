Fahrettin Altun'dan şehitlerle ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır." ifadelerini kullandı.
Altun, Twitter hesabından, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada dört askerin şehit olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Şehitlerin bugün toprağa verildiğini belirten Altun, şunları kaydetti:
"Erhan Çiyapul 22 yaşındaydı, Murat Şahin 25 yaşındaydı, Yener Kırıkcı 26 yaşındaydı, Şevket Çetin 27 yaşındaydı. Unutmayacağız. Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır. Devlet ebed müddet."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.