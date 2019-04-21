Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.55
Dolar
5.82
BIST 100
96,861.42
Altın
1,276.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Fahrettin Altun'dan şehitlerle ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır" dedi.

Mehmet Tosun   | 21.04.2019
Fahrettin Altun'dan şehitlerle ilgili paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada dört askerin şehit olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Şehitlerin bugün toprağa verildiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Erhan Çiyapul 22 yaşındaydı, Murat Şahin 25 yaşındaydı, Yener Kırıkcı 26 yaşındaydı, Şevket Çetin 27 yaşındaydı. Unutmayacağız. Devletimiz PKK terör örgütünden, bu örgütün hamilerinden ve destekçilerinden hesap soracaktır. Devlet ebed müddet."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası güçlerin kıskacındaki Komorlar Birliği’nde seçim krizi
Karabağ sorunu: 'Barış Görüşmeleri' barış getirecek mi?
Kuzey Makedonya’dan iadesi istenen FETÖ mensupları nerede?
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için başsağlığı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için başsağlığı

'Demokrasimizin ayakta olduğuna hiçbir şüphe yoktur'

'Ucuz bir popülizm ve büyük bir hadsizlik örneği'

'İtalyan Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma girişimini kınıyoruz'

'İtalyan Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma girişimini kınıyoruz'
CİMER'e 'bilgiye erişim' alanında uluslararası ödül

CİMER'e 'bilgiye erişim' alanında uluslararası ödül
Altun: Rusya ile iş birliğimiz her alanda giderek gelişiyor

Altun: Rusya ile iş birliğimiz her alanda giderek gelişiyor