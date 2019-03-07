Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiiri paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitinginde dizelerini okuduğu şiirin bulunduğu videoyu Twitter hesabından paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt mitinginde okuduğu şiire ilişkin, "Bu da vesayetçilere, demokrasi ve Türkiye düşmanlarına dert olsun." ifadesini kullandı.
Bu da vesayetçilere, demokrasi ve Türkiye düşmanlarına dert olsun... pic.twitter.com/UBH2Wod3BT— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 7 Mart 2019
Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü Siirt mitinginden video paylaşımında bulundu.
Fahrettin Altun, Erdoğan'ın "Siirt'te okuduğumuz bir şiirden dolayı hapis cezasına çarptırılarak siyasi hayatımızın bitirilmek istendiği dönemleri gördük. Bu meydanda okudum o şiiri ve o şiiri okudum diye bizi içeri aldılar" ifadeleriyle hatırlattığı ve "Minareler süngü, kubbeler miğfer/ Camiler kışlamız, müminler asker." dizelerini okuduğu şiirin videosunu yayımladı.
Altun paylaşımında, "Bu da vesayetçilere, demokrasi ve Türkiye düşmanlarına dert olsun." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.