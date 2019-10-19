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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis kamyona çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu NGS'de çalışan yabancı işçilerin bulunduğu servisin kamyona çarpması sonucu iki Ukrayna uyruklu işçi öldü, 11 kişi yaralandı.

Mustafa Ünal Uysal   | 19.10.2019
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis kamyona çarptı: 2 ölü, 11 yaralı

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan yabancı işçileri taşıyan servisin kamyona çarpması sonucu iki Ukrayna uyruklu işçi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ömer Özen idaresindeki Rus ve Ukraynalı işçilerin bulunduğu 33 KJN 44 plakalı servis minibüsü, Akdere Mahallesi'nde Abdurrahman Tepe'nin kullandığı 33 NYY 97 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada servisteki Ukrayna uyruklu Denis Osmukha ve Andrii Voronov hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Silifke'deki hastanelere kaldırıldı.

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