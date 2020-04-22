Akar ile Wallace Kovid-19'la mücadelede iş birliğini görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel gelişmeler konusunda telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Kovid-19 ile mücadelede iş birliğinin ve dayanışmanın öneminin ele alındığı görüşmede, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede #COVID19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/xSbcZhOm0E pic.twitter.com/ZRXtiFvPyU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 22, 2020