Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuveyt'ten tahliye edilen Türk vatandaşları Esenboğa Havalimanına indi
logo
Türkiye

Akar ile Wallace Kovid-19'la mücadelede iş birliğini görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Kovid-19'la mücadelede iş birliği ve bölgesel gelişmeler konusunda telefon görüşmesi yaptı.

Aykut Karadağ   | 22.04.2020
Akar ile Wallace Kovid-19'la mücadelede iş birliğini görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar ile İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Kovid-19 ile mücadelede iş birliğinin ve dayanışmanın öneminin ele alındığı görüşmede, ikili ve bölgesel gelişmeler ile savunma sanayi iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

Akar ile Wallace Kovid-19'la mücadelede iş birliğini görüştü

Akar ile Wallace Kovid-19'la mücadelede iş birliğini görüştü