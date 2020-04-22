Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuveyt'ten tahliye edilen Türk vatandaşları Esenboğa Havalimanına indi
logo
Türkiye

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, ramazanın da etkisiyle Üsküdar Balıkçılar Çarşısı ve Çengelköy'de gıda satışı yapan yerlerde yoğunluk oluşturdu.

Ayşe Nur Akçelik   | 22.04.2020
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Koronavirüs önlemleri kapsamında gece yarısından itibaren İstanbul'un da arasında yer aldığı 31 kentte, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazanın başlayacak olması dolayısıyla Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda ve Çengelköy'de gıda satışı yapan yerlerde yoğunluk yaşanıyor.

Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşların maske ve eldiven taktığı görüldü.

Alışveriş yapan vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda esnaf tarafından uyarılırken, vatandaşlar dükkanlara sırayla alındı.

Öte yandan Üsküdar Meydanı ve Çengelköy-Beykoz hatlarında trafik yoğunluğu da oluştu. Vatandaşların toplu taşıma yerine özel araçlarıyla trafiğe çıktığı görüldü.

Ayrıca kentte bazı vatandaşların "Evde kal" çağrılarına uymadığı, market, PTT şubeleri ve bankaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 54'e çıktı
Almanya'da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 5 bini geçti
AK Parti'den 'koronavirüsle mücadele' kitabı
Kovid-19 ile mücadelede bağışıklık sistemini destekleyen beslenme önerileri
'İyileşen Çinli doktorlardaki cilt koyulaşması karaciğer fonksiyonlarının bozulmasıyla ilişkili'

Benzer haberler

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

İstanbul güne sakin başladı

'Sokağa çıkması kısıtlanan minikler agresifleşebiliyor'

İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor

İstanbul polisi kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor
Üsküdar Meydanı'ndaki oturma banklarına şerit çekildi

Üsküdar Meydanı'ndaki oturma banklarına şerit çekildi
Koronavirüs, İstanbul'da nikah tarihlerini de etkiledi

Koronavirüs, İstanbul'da nikah tarihlerini de etkiledi