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Türkiye'den gönderilen uçakla Çekya’dan ayrılan öğrenci Fatih Polat yaşadıklarını anlattı

Eğitim için geldiği Çekya'da Kovid-19 salgını dolayısıyla mahsur kalan ve Türkiye'nin gönderdiği uçakla buradan ayrılan öğrenci Fatih Polat, "Ülkemizin bize bu imkanı sunması, yurt dışındaki bütün Türk vatandaşlarını mutlu etmiştir." dedi.

Aşkın Kıyağan   | 22.04.2020
Türkiye'den gönderilen uçakla Çekya’dan ayrılan öğrenci Fatih Polat yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Lukas Kabon/AA

Prag

Çekya’nın Ostrava şehrinde Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında staj yapmak üzere bulunan ve dün Prag’dan hareket eden uçakla yurda dönen üniversite öğrencisi Fatih Polat, salgın sırasında yaşadıkları ve Türkiye’ye dönüş sürecine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Polat, daha önce de değişim programı kapsamında Çekya’da bulunduğunu, son olarak 30 Ocak’ta üniversitenin bünyesinde bir staj programına katılmak üzere bu ülkeye geldiğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle ülkede "acil durum" ilan edildiğini ve sert önlemlerin uygulanmaya başlandığını anlatan Polat, özelikle üniversitedeki stajının iptal edilme durumunun söz konusu olduğunu, bu durumun kendisini çok kaygılandırdığını ancak evden çalışma imkanıyla sorunun çözüme kavuşturulduğunu dile getirdi.

Polat, dilini bilmediği yabancı bir ülkede bulunmasına rağmen ciddi anlamda sorunlar yaşamadığını, özellikle üniversitenin kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade etti.

"Bu dönemde ailemin yanında olmak istiyorum"

Salgının Avrupa’da etkili olmaya başladığı süreçte henüz Türkiye’de vaka görülmediğini anımsatan Polat, şunları söyledi:

"Avrupa'daki gelişmeler nedeniyle ilk başlarda ailem benim için üzülüyordu ve 'geri dön' diyordu. Daha sonra virüs, bizim ülkemize de sıçrayınca bu sefer ben onlar için kaygılanmaya başladım. Böyle durumlarda insan ailesinin yanında olmak istiyor, manevi desteğe ihtiyaç duyuyor."

Prag Büyükelçiliğinden öğrencilere destek

Polat, ülkede bulunduğu sürede hem Türkiye’nin Prag Büyükelçisi hem de büyükelçilik yetkililerinin kendisiyle irtibat halinde olduğunu, özellikle Türkiye’ye dönüş sürecine ilişkin sordukları sorulara doğrudan yanıt alabildiklerini aktardı.

Büyükelçilikle irtibata geçtikten sonra düzenli olarak arandığını ve bu durumdaki herkese büyükelçiliğin destek olduğunu vurgulayan Polat, "Hatta bir arkadaşımızın psikolojik sorunları olmuştu, bu arkadaşı Büyükelçilik ambulans ayarlayarak Ostrava’dan Prag’daki bir hastaneye getirdi." dedi.

Polat, ramazan ayı öncesinde Türkiye’nin vatandaşlarını dünyanın farklı ülkelerinden yurda getirme imkanı sunmasının kendisini çok memnun ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin bize bu imkanı sunması, yurt dışındaki bütün Türk vatandaşlarını mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Ben, Türkiye’ye özellikle sağlık hizmetleri açısından güveniyorum. Örneğin bu hastalığa kapılsam burada ya da başka bir Avrupa ülkesinde gerekli tedaviyi alabileceğimi düşünmüyorum. Ama Türkiye’de yoğun bakım üniteleri ve hastane sayısının çokluğu, bunlar benim ülkeme güvenmemdeki en önemli sebeplerden biri ve geri dönme isteğim de aslında bundan kaynaklanıyor."

Türkiye'nin havasını içime çekeceğim"

Türkiye’yi ve ailesini çok özlediğinin altını çizen Polat, "Genelde yurt dışına gidenler 'Türkiye’nin havasını, suyunu özledim' derlerdi pek inanmazdım ama şimdi bunu daha iyi anlıyorum. Dönünce ilk işim Türkiye’nin havasını iyice içime çekmek olacak." diye konuştu.

Polat, yurt dışına çıkma amacının kendisini geliştirip, ülkeye katkı sağlamak olduğunu dile getirerek, Türkiye dışında bir yerde yaşamayı hiçbir zaman düşünmediğini kaydetti.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Vaclav Havel Havalimanı’nda Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla dün gerçekleştirilen özel seferle, büyük çoğunluğunu Erasmus öğrencilerinin oluşturduğu 107 yolcu, Türkiye'ye getirilmişti.

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