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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

'Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu'

Milli Savunma Bakanlığından, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." açıklaması yapıldı.

Ömer Olcay   | 13.10.2019
'Barış Pınarı Harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu' Fotoğraf: Hüseyin Nasır/AA

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 480 olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekatı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." 

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