MSB: Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı

MSB: Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı "Soçi’deki mutabakat çerçevesindeki faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı." açıklamasında bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'de varılan mutabakat kapsamında yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus askeri heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından, Rusya ile 22 Ekim 2019'de Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.