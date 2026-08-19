Tehlikeli yük elleçleme izni bulunan kıyı tesislerine sıkı denetim

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kıyı tesislerine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye genelinde tehlikeli yük elleçleme izni bulunan 174 kıyı tesisini düzenli denetlediklerini belirten Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin mevzuatta belirlenen şartları sürdürüp sürdürmediğinin titizlikle takip edildiğini bildirdi.

Uraloğlu, geçen yıl yapılan yenileme denetimlerine ilişkin, "Denizcilik Genel Müdürlüğü'müz ve liman başkanlıklarımız tarafından geçen yıl 108 saha denetimi gerçekleştirdik. Ayrıca 85 kıyı tesisimizi program dışı denetime tabi tuttuk. Böylece yıl içinde toplam 193 denetim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı ile katı dökme yüklerin yükleme emniyetinin sağlanmasına yönelik bir proje gerçekleştirildiğini, yükleme emniyetine ilişkin mevzuat çalışmalarının devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Gemilerde yükleme kaynaklı kazaların en aza indirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalarımızda son aşamaya geldik." dedi.

Dolu konteynerlerin ağırlığı yükleme öncesinde doğrulanıyor

Uluslararası Denizcilik Örgütü kuralları doğrultusunda gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının, yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu olduğunu ifade eden Uraloğlu, yanlış ağırlık beyanı ve hatalı yüklemenin, gemi stabilitesini olumsuz etkileyerek ciddi deniz kazalarına ve çevre zararlarına yol açabileceğine dikkati çekti.

Uraloğlu, Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Sistemi ile konteynerlerin beyan edilen ağırlıklarını doğruladıklarını, böylece gemilerin emniyetli yüklenmesini ve stabilitesinin korunmasını sağladıklarını bildirdi.

Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi düzenlenen tartı aleti operatörlerinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sertifikalandırılmış ve doğruluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından teyit edilmiş tartı aletlerini kullandığını belirten Uraloğlu, "Bu kapsamda yetki belgesi düzenlenmiş aktif 385 tartı aleti operatörümüz bulunuyor. Bunların 32'si kıyı tesislerimizde faaliyet gösteriyor. 2025 sonu itibarıyla DBA Sistemi üzerinden düzenlenen belge sayısı 2 milyon 433 bin 870'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, kıyı tesislerinin, düzenlenen belgeleri barkod veya karekod aracılığıyla ya da DBA Sistemi üzerinden sorgulayabildiğini bildirdi.

Türkiye'nin, Avrupa'da en fazla yük elleçleyen ikinci ülke konumunda bulunduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl limanlarımızda 553,3 milyon ton yük elleçledik. Bunun yüzde 41,9'u olan 231 milyon 991 bin 223 tonunu tehlikeli yükler oluşturdu. Limanlarımızda gerekli şartlar sağlanmadan ve yeterli emniyet tedbirleri alınmadan tehlikeli yük elleçlenmesine müsaade etmiyoruz. Düzenli denetimlerimizle can, mal ve çevre emniyetini koruyor, deniz ticaretimizin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlıyoruz."