Akar: Ermenistan'ın Karabağ’ı işgali ve katliamları karşısında suspus olanların sergiledikleri tavır iki yüzlülüktür
Bakan Akar, "Ermenistan'ın Karabağ’ı işgali ve sivil katliamları karşısında suspus olanların sergiledikleri tavır tam bir iki yüzlülüktür." dedi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Anadolu Tersanesince Katar Silahlı Kuvvetleri'nde İnşa Edilen 2 Adet Silahlı Eğitim Gemisi Denize İniş Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Ermenistan'ın Karabağ’ı işgali ve sivil katliamları karşısında suspus olanların sergiledikleri tavır tam bir iki yüzlülüktür." dedi.
Bakan Akar, "Azerbaycan topraklarının işgaline ses çıkarmayanların, ateşkes çağrısı yerine Ermenistan’ın Karabağ’ı terk etmesini sağlamaları doğru olacaktır" diye konuştu.
Akar, "Bir 30 yıl daha oyalanmaya tahammülümüz yok. Çözüm mekanizmalarının uluslararası saygınlıklarını kazanmaları için fırsat doğmuştur." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.