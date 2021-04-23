Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisi Azad'a devretti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bakanlık koltuğunu devlet korumasındaki ilkokul öğrencisi Azad'a devretti.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki makamında 10 yaşındaki Azad'ı kabul etti.
Bakan koltuğuna oturan Azad, İstiklal Marşı ve Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık da 23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yılı olduğunu anımsatarak, "23 Nisan milli iradenin tecelligahı olan Meclisimizin kuruluşunun 101. yılı aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklarımıza armağan edilen bir bayram. Malum dünyada da örneği yok. Bu da kültürümüzün ve devlet geleneğimizin çocuklara ne kadar kıymet verdiğinin de bir göstergesi." diye konuştu.
Azad'ın çocuk evlerinde kaldığını ve okulunda çok başarılı olduğunu söyleyen Bakan Yanık, Azad'ın bakanlık koltuğunu hak ettiğini, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ve Bayrak Şiirini ezbere bildiğini belirtti.
Bakanlığın sosyal ve ekonomik programlarından da bahseden Yanık, şöyle devam etti:
"Biz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gerek çocuk evlerimizde gerekse ailesi yanında çocuklarımıza desteklerimize devam ediyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek programı, mümkün mertebe ihtiyaç sahibi ailelere çocuklar için yapılan ve aile ortamından kopmamalarının amaçlandığı bir destek. Onun dışında kuruluşlarımızda desteklerimize devam ediyor. 1369 kuruluşumuzda bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Bu hizmetler kapsamında kendisine destek olduğumuz, hizmet etmekten de büyük memnuniyet duyduğumuz çocuklarımızdan birisi de Azad. Azad, gelecekte polis olmak istiyor ama bakanlıktan başladı. İnşallah ileride de polis olarak hepimizi tehlikelerden koruyacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.