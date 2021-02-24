Euro
8.64
Dolar
7.11
BIST 100
1,517.86
Altın
1,805.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Olayın tespit edilmesinin ardından söz konusu engelli bakım merkezi ve 3 çalışan hakkında İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 24.02.2021
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'deki özel bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığı ve olaya karışanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'de bir engelli bakım merkezindeki şiddet görüntülerinin basında yer aldığı belirtildi.

Habere konu olan bakım merkezinin özel bir kuruluş olduğu aktarılan açıklamada, görüntülerdeki engellinin 2020 Temmuz ayından itibaren farklı bir engelli bakım merkezinde hizmet aldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın tespit edilmesinin ardından söz konusu engelli bakım merkezi ve 3 çalışan hakkında İl Müdürlüğümüz tarafından derhal inceleme başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan çalışanlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bakım ihtiyacı olan engellilerimizi örseleyecek, zarar verecek bu davranışın en ağır cezayı alması için süreç Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 15 Mart'a kadar uzatıldı
İsrail'de Kovid-19'u reddeden ve aşıya karşı çıkan doktorun sağlık lisansı iptal edildi
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı,75 kişi hayatını kaybetti
Almanya, Kovid-19 salgını nedeniyle Çekya ve Avusturya sınırlarında kontrol uygulamasını savundu

Benzer haberler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından İzmir'de özel engelli bakım merkezindeki şiddete ilişkin açıklama

Konya'da dört arkadaş ihtiyaç sahibi ailelerin yuvasına mutluluk taşıyor

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocuklarının evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı